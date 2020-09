0 Facebook Ariano Irpino, Matteo Salvini atteso il 12 settembre Politica 8 Settembre 2020 16:41 Di redazione 2'

E’ ufficiale. Sabato 12 settembre, alle ore 9.30, l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà ad Ariano Irpino.

La riserva è stata sciolta soltanto poco fa con la conferma dello staff del ‘capitano’ a Generoso Cusano, candidato irpino alle Regionali di ‘Lega Salvini Premier’. E sarà proprio l’ex assessore provinciale ai LLPP, unitamente agli altri candidati irpini del Carroccio, ad accogliere l’arrivo di Salvini nel secondo centro più grande di tutta la provincia di Avellino.

Il leader della Lega, che nella stessa giornata terrà una manifestazione di piazza a Napoli, mostra così concreto interesse alle sorti dell’Irpinia e della cittadina del Tricolle, dichiarata due volte zona rossa e diventata suo malgrado simbolo della gestione dell’emergenza da parte del governo regionale guidato da De Luca.

“E’ un momento speciale per Ariano e per l’Irpinia”, ha dichiarato Generoso Cusano, arianese doc, impegnato in una energica campagna elettorale a diretto contatto con le comunità del territorio. “Si tratta di un’occasione unica per dare una svolta e scrivere una nuova pagina di storia per la nostra realtà che merita più rispetto e attenzione a livello regionale. Basta con gli scippi a discapito dell’Irpinia, dalla sanità alla viabilità, dalla scuola alle infrastrutture fino all’agricoltura. L’Irpinia, e lo dirà sabato anche Matteo Salvini, è strategica per lo sviluppo della Campania e del Sud”.

Il ‘capitano’ suonerà così la carica sul Tricolle dove l’appuntamento con le urne è duplice: si vota infatti anche per le amministrative. Perciò, insieme al candidato di ‘Lega Salvini Premier’, Cusano, ci sarà anche il candidato a sindaco per il centrodestra, Marco La Carità.