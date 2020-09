0 Facebook Agropoli, approda l’immenso yacht dello sceicco: a bordo la principessa del Bahrain L'imbarcazione, diretta a Palinuro, ha fatto sosta nel porto di Agropoli incantando i passanti News 8 Settembre 2020 18:57 Di Marta Ricciardi 1'

“Serenity“, questo è il nome del gigantesco yacht attraccato ieri pomeriggio al porto di Agropoli, sotto gli occhi stupefatti dei cittadini e dei turisti.

L’imbarcazione, proveniente da Ischia e diretta a Palinuro, trasportava la principessa del Bahrein, appartenente alla famiglia del ricchissimo sceicco Al Khalifa.

La splendida nave da diporto, lunga ben 42 metri, doveva essere solo di passaggio in città per poi proseguire in direzione Palinuro.

Tuttavia pare che la principessa sia rimasta così incantata dallo scenario da voler scendere sulla terraferma per visitare i luoghi più suggestivi della città ed abbia così anche deciso di trattenersi per cena.

Un ulteriore vanto per la bella Agropoli, da sempre una delle mete preferite degli italiani e non, per trascorrere le vacanze estive.

Come sempre l’ironia dal web non è mancata e qualche acuto (e probabilmente un po’ invidioso) lettore, ha colto il momento per scrivere sotto le foto comparse sui social dell’immenso yacht Serenity con a bordo la principessa ed altre 8 persone dell’equipaggio:

“E’ facile essere ‘serenity’ su una barchetta del genere”