Napoli, gli inquilini non pagano il fitto e il proprietario li salda in casa L'episodio ai Quartieri Spagnoli. Protagonisti un gruppo di extracomunitari che abitavano in un basso. Il gesto estremo del proprietario Cronaca 7 Settembre 2020 Di Piero De Cindio

Negli ultimi anni si è assistito a un fenomeno di urbanizzazione dei Quartieri Spagnoli che ha visto come protagonisti famiglie o gruppi di persone extracomunitarie (prevalentemente originarie dell’India, dello Sri Lanka e del Bangladesh) e i proprietari dei famosi ‘bassi‘ napoletani.

Molti di questi ultimi affittano i propri locali senza alcuna regola e spesso tali piccole abitazioni sono sovraffollate. Al loro interno i nuovi inquilini, in diversi casi, vivono in condizioni disumane. Tanti di essi lavorano in strada come abusivi.

Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it, capita che anche in certe situazioni possano esserci inquilini morosi. Ma non sempre capita che la reazione del proprietario possa essere così estrema. Invece, in un vicolo tra via Toledo e via Speranzella, è andata proprio in questo modo.

All’interno di uno dei numerosi bassi gli affittuari non pagavano il pigione da più mesi. Il proprietario ha reagito in modo folle, preferendo farsi giustizia da sé. L’uomo ha infatti letteralmente saldato in casa queste persone.

Gli inquilini sono riusciti poi ad uscire, probabilmente facendo ricorso all’aiuto di un fabbro. Ad oggi il locale è sfitto, non è stato più abitato. Un caso che ha suscitato ilarità ma che è stato di una gravità inaudita, nonostante il proprietario fosse nel giusto (anche se andrebbero verificate le condizioni con le quali il ‘basso’ è stato affittato).