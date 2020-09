Immediato l’intervento dei soccorsi ma per Giuseppe non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Guardiaregia e il personale dell’Anas, per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tragico inciden te sulla Statale 17, in Molise, Giuseppe Coppola, 42enne di Angri, ha perso la vita. E’ accaduto ieri pomeriggio, Giuseppe, un autotrasportatore, era alla guida del suo tir, quando ha avuto un incidente. Il mezzo si è ribaltato, è finito in una scarpata e si è incendiato, nel tratto compreso tra Guardiaregia e Campochiaro, al confine con la Campania.

Il messaggio del sindaco

Tantissimo il dolore ad Angri, dove viveva al Rione Alfano.

Il messaggio del sindaco Cosimo Ferraioli: “Non ho molte parole, certe notizie ci fanno capire quanto è importante fermarsi e riflettere. Per ora vi chiedo, a nome della nostra comunità, di riunirci silenziosamente in preghiera per questo ragazzo. Che gli giunga forte il nostro pensiero, ovunque sia. Al consigliere comunale ed attuale candidato sindaco Eugenio Lato e a tutta la sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze.Sono giorni veramente tristi per la nostra cittadina.Riposa in pace Peppe”.

