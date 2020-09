0 Facebook Napoli, al Maschio Angioino è protagonista l’ambiente: il convegno sulla sostenibilità Eventi 2 Settembre 2020 12:39 Di redazione 2'

“Oggi si è tenuto, presso l’antisala dei Baroni del Maschio Angioino, l’incontro di “conversazioni su ambiente e sostenibilita”. I partecipanti hanno a lungo discusso sui temi della sostenibilità ambientale e sulle prospettive future di gestione del patrimonio verde. Sono stati avanzati spunti molto interessanti a partire dall’esperienza amministrativa di Pinuccia Montanari, presente all’incontro.

Sono inoltre intervenuti Stefano Buono, candidato al consiglio regionale con la lista Davvero Verdi (che sostiene De Luca).

“La sostenibilità ambientale parte dalla cura della piccola aiuola sotto casa. Affidare ai cittadini il verde pubblico, sotto il controllo di enti e associazioni no profit, si è dimostrato essere il modo migliore per farlo. Tanto ha una ricaduta economica e soprattutto sociale, creando a zero spese spese spazi di aggregazione comune che ora sono abbandonati”.

Questo la dichiarazione dell’avv. Francesco Maria Amodeo, presidente dell’associazione no profit “la mela insana”, candidato con Buono ad un seggio regionale.

L’associazione guidata da Amodeo cura ormai da tempo alcuni orti urbani a Napoli, tra cui quello di via San Domenico al Vomero, assegnato alla stessa da ABC – Azienda Speciale Napoli”.

“L’incontro era moderato dall’onorevole Michele Ragosta, promotore del progetto politico”.