Sbanda con lo scooter e finisce sull'altra corsia, dramma sulla circumvallazione: un morto Cronaca 1 Settembre 2020 21:27

La dinamica è ancora incerta. Sembrerebbe che il centauro a bordo del proprio scooter abbia chissà come perso il controllo del mezzo. Forse, durante la corsa, ha urtato un’automobile. Poi lo scooter ha sbandato.

Il centauro è stato probabilmente sbalzato sull’altra corsia. Il drammatico incidente, come riportato da Il Mattino, è avvenuto in Campania. Teatro del dramma la circumvallazione esterna in provincia di Napoli nei pressi di Qualiano.

Sul posto gli agenti della Polizia municipale e i militari della Guardia di finanza. Le forze dell’ordine hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. Giunti sul luogo del sinistro anche i soccorsi.