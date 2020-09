0 Facebook In edicola a Milano con la maglia “Odio Napoli”, il titolare napoletano non lo serve e viene aggredito Cronaca 1 Settembre 2020 08:40 Di Verdiana Perrotta 2'

Un bruttissimo episodio di razzismo è accaduto a Milano. Un uomo è andato in giro per la Metropolitana di Milano con addosso una maglia dallo slogan razzista “Odio Napoli”. Una volta dentro ha provato ad acquistare un biglietto per la metro all’edicola della stazione Molino Dorino.

In edicola a Milano con la maglia “Odio Napoli”

L’uomo non immaginava che di fronte a lui si sarebbe ritrovato un napoletano. Il titolare infatti, nato a Napoli e cresciuto a Casoria, sentendosi oltraggiato dalla scritta sulla T-shirt dell’uomo, si è rifiutato di servirlo.

Il titolare napoletano si rifiuta di servirlo, scatta l’aggressione

Quest’ultimo prima ha inveito contro il proprietario dell’edicola; poi, mostrando una forza quasi fuori dal comune, gli ha scaraventato addosso tutto ciò che si è trovato davanti, intonando anche cori contro i napoletani.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza, che hanno immortalato anche due bambini che assistevano divertiti alla scena. A denunciarlo alla pagina “A tua difesa” l’edicolante in persona.

La denuncia del titolare dell’edicola

“L’episodio ci è stato appena segnalato dall’edicolante della stazione, – si legge sulla pagina facebook – riferendoci che questi episodi purtroppo non sono isolati. L’odio verso Napoli nel capoluogo lombardo è un fenomeno sempre più crescente, come la presenza di questi vigliacchi che vanno in giro indisturbati sentendosi protetti facendo i gradassi con le persone che lavorano onestamente”.

L’odio e gli episodi di razzismo verso Napoli nel capoluogo lombardo sono un fenomeno sempre più crescente, bastono solo 15euro per oltraggiare la città. Tanto infatti costa la maglietta con la scritta: “Odio Napoli”.

Chi è l’edicolante napoletano aggredito in metro

L’edicolante si chiama Carlo Volpicelli, 29enne nato a Napoli e cresciuto a Casoria. Studia nella città partenopea prima di emigrare verso nord in direzione Milano a 19 anni. Lavora come dipendente in quell’edicola e dal 2019 la gestisce in compagnia di un socio.