Incidente nella notte ad Avellino, quarantenne napoletano si schianta contro un’auto ferma. E’ accaduto in pieno centro cittadino a via Roma, verso le 4 e 30 del mattino. Come riportato da AvellinoToday, la vittima del sinistro ha impattato contro un veicolo fermo.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica. Sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118 e i Vigili del Fuoco. L’automobilista, un uomo di 40 anni, originario di Napoli, è rimasto ferito nell’impatto ed è stato, trasferito dai sanitari del 118 all’ospedale Moscati di Avellino.