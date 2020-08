0 Facebook Bimba di 11 anni annega nel lago sotto gli occhi della madre Cronaca 28 Agosto 2020 16:00 Di redazione 2'

Dramma a Lecco, una bimba di 11 anni è anneganta nel lago di Como mentre faceva il bagno con la mamma. E’ accaduto ieri, intorno alle 14 alla spiaggia libera del Palone, davanti al Parco Ulisse Guzzi, nel Comune di Abbadia Lariana, nel ramo lecchese del lago di Como. La bambina si stava godendo una giornata di relax insieme alla sua mamma quando è avvenuta la tragedia.

Bimba di 11 anni annega nel lago sotto gli occhi della madre

Le correnti in questi gionri sono molto forti e la piccola è annegata davanti gli occhi della mamma senza pche lei riuscisse a fare nulla. Diverse persone hanno provato ad intervenire tuffandosi in acqua e portandole verso la riva. Il marito della donna, con estrema fatica è riuscito a raggiungere la moglie ma non la figlia. Quando la donna è stata portata a riva, la bimba era già sparita dalla vista, trascinata via dalla corrente.

Le ricerche non hanno dato risultati

Immediato l’arrivo dei soccorsi e dei vigli del fuoco che si sono attivati per le ricerche. I carabinieri hanno sgomberato la spiaggia, delimitando con un nastro bianco e rosso l’accesso ai bagnanti. Dall’aeroporto di Malpensa è arrivato un elicottero dei Vigili del Fuoco, a supportare le ricerche della piccola dall’alto. Dopo 12 ore ininterrotte di lavoro, non sono riusciti a ritrovare la piccola, originaria del Gambia. Quel tratto di spiaggia è da sempre pericoloso a causa proprio del fondale che si abbassa molto repentinamente e le correnti sono forti.