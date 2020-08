0 Facebook Grande lutto per Maria De Filippi, la conduttrice in lacrime per la morte di Rita: volto storico di ‘Amici’ Spettacolo 27 Agosto 2020 09:47 Di redazione 1'

“A chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre i funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Virgilio di Via Paolo di dono, 218 per chi vuole anche a casa via del tintoretto 290. Vi abbraccio, Francesco“.

Con queste parole scritte e pubblicate su Facebook, Francesco Speranza ha dato il triste annuncio: la madre Rita Speranza è deceduta. Quest’ultima è stato un volto storico del pubblico di Amici, trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Grande il dolore per la ‘Regina’ di Mediaset. Il lutto ha colpito oltre che i familiari e i conoscenti di Rita Speranza anche l’intera comunità del reality show in onda su Canale 5. Regista e attrice teatrale, Rita Speranza aveva 74 anni.

Il post del figlio su Facebook –