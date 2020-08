0 Facebook Dramma a Pozzuoli, morto bimbo di 10 mesi: addio al piccolo Vincenzo Cronaca 27 Agosto 2020 09:07 Di redazione 1'

Non c’è notizia peggiore di un lutto. Quando poi quest’ultimo riguarda una vita giovane è ancora più tragico. Ma nulla spezza di più il cuore della scomparsa di un bambino. In questo caso di un bimbo piccolo: 10 mesi.

Come riportato da Teleclub, la tragedia è avvenuta a Pozzuoli (località flegrea in provincia di Napoli). Il piccolo Vincenzo ha perso la vita e come un angelo è volato su in cielo. L’intera comunità è stata sconvolta dall’accaduto.

Le cause del decesso ancora non sono state rese note. Sono tanti i messaggi d’affetto per il piccolo Vincenzo e la sua famiglia. Forte la solidarietà dell’intera cittadina. I funerali del piccolo si terranno domani alle ore 11:30 nella chiesa di San Vincenzo Ferrer.