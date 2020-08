0 Facebook Un napoletano nominato “Lord” dalla regina Elisabetta d’Inghilterra News 26 Agosto 2020 16:02 Di redazione 2'

Un napoletano è stato nominato “Lord” dalla regina Elisabetta d’Inghilterra. Si tratta di Louis Siciliano, c onosciuto con lo pseudonimo di Aluei ed èun compositore, polistrumentista, scrittore, produttore e ingegnere del suono, originario di Ponticelli.

Aulei ha raccontato emozionato al Corriere del Mezzogiorno, di essere stato nominato dalla regona Elisabetta II, “Lord”. “È accaduto il 12 agosto ed è stato molto emozionante. Mi sono più volte esibito in passato al ‘Fringe Festival’ di Edimburgo alla presenza del principe Filippo che ha conosciuto la mia musica e anche le mie iniziative in campo sociale, nella green economy, con una grande attenzione alla natura e alla cultura vegetariana”.

Da Napoli a New York per inseguire il suo sogno

Louis appena 17enne ha lasciato l’Italia per andare a studiare all’estero: “Non ancora maggiorenne ho frequentato il Conservatorio in Olanda, poi Londra, Parigi e gli Stati Uniti. Ho vissuto dal 1994 al 2001 a New York, lavorando come music producer, sound engineer e arrangiatore agli studi “78/88”, alla Walt Disney e come orchestratore ai “ Bennett Studios” nel New Jersey dove ho avuto il piacere di incontrare e di lavorare con numerosi artisti tra i quali Run Dmc, Tony Bennett, Natalie Cole, Diana Ross, il sassofonista Joe Henderson e Michael Jackson che allora stava lavorando all’album ‘Dangerous’”.

I suoi successi

Nel ’97 ha conseguito il diploma in Sound Engineering all’Audio Institute of America, guidato da Peter Miller, ingegnere del suono dei Beatles. Dallo scorso 9 giugno, inoltre, è giurato dei Grammy Awards e membro ufficiale della “Recording Academy” americana. Nel 2006 con il film «La febbre» di D’Alatri, ha vinto il «Nastro d’Argento» per la Migliore colonna sonora. Da pochissimo è uscito il suo nuovo disco dal titolo “7 Madonne”: “Un viaggio da Shiva alle Madonne Vesuviane – racconta -. Un viaggio che parte da Napoli e dal suo vulcano che è il mio centro, le radici”.