Il veliero extra lusso Athena approda nel Golfo di Napoli: il propretario è un magnate

Una vera meraviglia dei mari, Athena, è la più grande nave a vela di un privato, con i suoi 90 metri. Il velier è approdato ierie nel Golfo di Napoli e si è fermata alle spalle del famoso fungo di Lacco Ameno ad Ischia. arata nel 2004 da Royal Huisman nel cantiere olandese di Amsterdam, a bordo può ospitare fino a 12 persone nelle cinque cabine riservate a poppa e 20 membri dell’equipaggio nella zona servizi

Gli interni sono in legno di mogano costruiti a mano dagli ebanisti del cantiere. La cucina in acciaio inox è stata progettata dall’armatore insieme al cuoco personale. Un main deck riservato alle attività conviviali come tutto il veliero è stato abbellito con tappezzerie e oggettistica scelti dall’arredatrice personale Rebecca Brately.

Il propretario

Secondo il sito tuttobarche.it costa 69.900.000 di dollari. Il suo propretario il miliardario James H. Clark magnante americano, fondatore di Netscape e WebMD, classe 1944 è sposato con Kristy Hinze 39 anni ex modella di Victoria’s Secret, dalla quale ha avuto due figli. Secondo la rivista Forbes ha un patrimonio netto $ 2,1 miliardi.

Athena, maestosa, elegante e extra lussuosa è diventata l’attrazione della baia in questi giorni.