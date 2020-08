0 Facebook Flavio Briatore: “Covid? No, ho solo una prostatite” Cronaca 26 Agosto 2020 10:05 Di redazione 1'

“Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato”. Così Flavio Briatore al Corriere della Sera.

Tranquillizza quanti in queste ore si sono preoccupati per la sua condizione di salute. “Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”, spiega, “può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna“. Briatore sottolinea di avere “un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto”.