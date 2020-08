0 Facebook Così è morto Gioele, la svolta: “Il piccolo è stato trascinato” Cronaca 26 Agosto 2020 12:05 Di redazione 1'

Il corpo del piccolo Gioele, sui cui resti oggi si svolge l’autopsia al Policlinico di Messina: “E’ stato verosimilmente trascinato” nel luogo in cui e’ stato trovato. “Non sappiamo la posizione originaria” dove e’ morto”.

Lo dice l’avvocato Claudio Mondello, cugino di Daniele Mondello, papa’ di Gioele, e uno dei due legali che lo assiste. Parlando poi dell’ipotesi di suicidio-omicidio, sostiene: “La presunzione di innocenza nel nostro ordinamento deve valere per tutti, non e’ che un individuo muore e gli affibbiano un omicidio. Se ci sono elementi va bene, altrimenti no e non so se ci saranno mai questi elementi, ne dubito”.