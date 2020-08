0 Facebook Pregiudicato picchia la compagna a pugni e calci fino a mandarla in ospedale News 25 Agosto 2020 20:55 Di redazione 1'

Ennesimo episodio di violenza in casa. Un uomo ha picchiato la compagna fino a mandarla in ospedale. E’ accaduto a Varcaturo.

Pregiudicato picchia la compagna a pugni e calci

A finire in manette un 45enne di Giugliano già pregiudicato. I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato l’uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo che la donna ha avuto il coraggio di sporgere denuncia. L’uomo era tra l’altro sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

La denucia della donna

Secondo quanto raccontato dalla donna, il compagno le ha tirato addosso vari suppellettili dell’arredamento di casa e addirittura elettrodomestici. L’ha colpita con violenti calci e pugni fino mandarla in ospedale. La vittima ora sta bene ed è al sicuro e l’uomo è stato condotto in carcere.