0 Facebook Napoli, dolore per Jessica: quartiere in lacrime per la 30enne scomparsa Cronaca 25 Agosto 2020 09:29 Di redazione 1'

Lacrime e tristezza a Napoli dopo la brutta notizia. L’intero rione Sanità, noto quartiere del centro storico del capoluogo campano, è rimasto sconvolto dall’accaduto. Tutti sono in lutto per la scomparsa di Jessica Lollo.

Una giovane donna strappata alla vita dalla malattia contro la quale ha combattuto fino alla fine. Jessica aveva 30 anni, un’età dove la scomparsa è inimmaginabile. Sono già tanti, come riportato da Teleclub, i messaggi d’addio.

Caloroso l’affetto dei conoscenti di Jessica che si sono stretti intorno alla famiglia Lollo, distrutta dal dolore. “Abbiamo condiviso per 2 anni la stessa classe, una ragazza buona, con dei valori. Il signore porta via sempre i migliori. Riposa in pace, Je. Ti porterò sempre nei miei ricordi“.

“Spero tu sia nelle braccia di Dio cara Jessica… Un abbraccio a tutta la famiglia Lollo e le mie più sentite condoglianze“.