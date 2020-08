0 Facebook Dramma in Campania, Maddalena non risponde ai parenti: la donna trovata senza vita in casa Cronaca 25 Agosto 2020 16:55 Di redazione 1'

Si chiamava Maddalena Parreca e a trovarla senza vita sono stati i suoi familiari. L’allarme è scattato questa mattina. I parenti della donna non riuscivano a mettersi in contatto con lei. A quel punto è scattato l’allarme.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno fatto irruzione nell’appartamento della donna. Maddalena, 75 anni, era purtroppo senza vita. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi e le forze dell’ordine.

Come riportato da Telelclub, i fatti sono accaduti in viale Nazionale Appia a Santa Maria a Vico, località in provincia di Caserta. La 75enne è stata vittima nei giorni scorsi di alcuni malori.