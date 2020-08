0 Facebook Tragedia a Maddoloni, uomo di 56 anni è volato giù dai Ponti della Valle ed è morto Cronaca 24 Agosto 2020 17:48 Di redazione 1'

Tragedia a Maddaloni, nel Casertano. Questa mattina un uomo di 56 anni è volato giù dai Ponti della Valle, noti come Aquedotto Carolino ed è morto sul colpo. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della vittima.

Vola giù dai Ponti della Valle e muore

L’uomo, ha fatto un volo di 50 metri e non si esclude l’ipotesi del suicidio. L’uomo aveva con se i documenti di riconoscimenti, si tratterebbe di F.C., un 56enne residente nella città di Caserta. I carabinieri hanno aperto le indagini e sono in corso i rilievi per accertare se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.

Non è la prima volta, che si verificano casi di suicidio dal Ponte delle Valli, che proprio per la sua imponente altezza viene scelto da chi vuole togliersi la vita.