Il papà di Gioele: “Basta! Viviana non l’ha fatto. È andata in questo modo”

“Mia moglie non ha mai toccato mio figlio neppure con un dito”. Cosi’ Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, sulla propria pagina di Facebook, avanzando un’ipotesi sull’accaduto: “credo siano stati aggrediti da animali”.

“Quanto prescritto a Viviana – aggiunge – era finalizzato a lenire il suo stato d’ansia: a causa del Covid-19, e dei mesi di clausura forzata in casa, temeva per la sua famiglia. La stessa paura che abbiamo avuto tutti”.

Annuncia che “finche’ vivro’, e Viviana e Gioele mi daranno la forza di andare avanti, lottero’ fino alla mia morte per sapere la verita'”. “Il mio dolore non ha confini – sottolinea Daniele Mondello – ma non sono disposto a tollerare altro fango su Viviana, me o la mia famiglia”.