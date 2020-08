0 Facebook Torre del Greco, contagiati due ventenni: tornavano da vacanze in Italia Cronaca 22 Agosto 2020 10:34 Di redazione 2'

Due nuovi casi di contagio da coronavirus a Torre del Greco. I due ragazzi hanno scoperto di essere positivi al rientro dalle vacanze. La notizia è stata data dal Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, che in una nota ha precisato: “Accertata la positività, a mezzo tampone, di due giovani – l’uno di 22 anni, l’altro 23 – attualmente in isolamento domiciliare di rientro da un soggiorno estivo in località turistiche italiane”.

Nella cittadina vesuviana al momento i contagiati sono dunque 3. In Campania si sta assistendo ad un evidente aumento dei casi di positività al Covid.19.

Le parole del sindaco

“È una fase delicata ma prevedibile anche per la nostra città. Continuiamo a registrare una diffusione del contagio, in particolare, tra i più giovani e anche in questo caso i due ragazzi avrebbero contratto il virus in località nelle quali si trovavano per trascorrere le proprie vacanze. Invito i cittadini a restare tranquilli e a continuare nella puntuale applicazione delle misure preventive stabilite per contrastare la diffusione epidemiologica del Covid; mi riferisco soprattutto all’utilizzo delle mascherine e al distanziamento sociale. Siamo vigili e pronti a gestire anche questa ulteriore situazione emergenziale, ma necessaria è la collaborazione di tutti i torresi”.

E’ importante mantenere la distanza di sicurezza e indossare le mascherine, considerando l’incremento di casi di positività in Campania e nel resto dell’Italia.