Spari dopo l'agguato ad Avellino: spari contro casa dei familiari della vittima Cronaca 22 Agosto 2020

Spari contro la casa di Francesco Liotti, la vittima dell’agguato di due giorni fa, nel centro di Avellino. Due persone in sella a uno scooter hanno esploso cinque colpi di pistola contro le abitazioni dei familiari della vittima.

Per gli investigatori i due episodi sarebbero collegati, i proiettili di ieri sarebbero una intimidazione nei confronti dei parenti del 34enne, che due giorni fa è stato ferito nell’agguato.

Vendetta dopo l’agguato ad Avellino

I colpi hanno raggiunto le abitazioni all’interno del rione Aversa di Avellino, verso le 21 di ieri. Diverse persone hanno sentito gli spari e hanno allertato la polizia.

Secondo le prime indagini uno scooter con a bordo due persone è arrivato sfrecciando tra gli edifici e si è fermato davanti a quello in cui abitano i parenti di Liotti per sparare. Il 34enne, con precedenti per spaccio, quando era ancora minorenne era stato coinvolto nell’indagine sull’omicidio di un 16enne; attualmente si trova ricoverato nell’ospedale di Benevento, non in pericolo di vita: è stato ferito di striscio al volto da una pallottola.