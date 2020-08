0 Facebook Sant’Antimo, donna investita e uccisa da uno scooter Cronaca 22 Agosto 2020 11:48 Di redazione 1'

Tragedia a Sant’Antimo. Questa notte una 69enne del posto è stata travolta da uno scooter mentre camminava sul ciglio della strada. L’incidente è accaduto in Via Marconi. La donna è’ stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Napoli e lì è morta a causa delle lesioni riportate.

Dalla visione delle immagini di videosorveglianza installate lungo la strada e dalle testimonianze dei presenti sarebbe emerso che a bordo dello scooter vi fossero due persone, fuggite senza prestare soccorso dopo l’investimento.

Indagini in corso per rintracciare i responsabili a cura dei Carabinieri della tenenza di Sant’antimo e della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania.