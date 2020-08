Malore mentre monta lo stand

La vittima, P E., 50enne, lavorava come ambulante. Improvvisamente ha accusato un malore e si è accasciato a terra, morendo sul colpo. I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma quando sono giunti sul posto i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

