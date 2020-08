0 Facebook Gioele, il video che ha sconvolto il padre: “Così cercavano mio figlio?” News 21 Agosto 2020 11:20 Di redazione 1'

A poche ore dal riconoscimento degli indumenti di suo figlio, Daniele Mondello, sfoga tramite un post su Facebook, tutta la sua rabbia per il modo in cui sono state condotte le ricerche del figlio Gioele. Mostra un video, nel quale si vede un militare svolgere le ricerche del piccolo.

“Questo video me l’hanno mandato. Non so cosa pensare…lo stavano cercando così a mio figlio?». È questa la denuncia di Daniele Mondello. Nel video si vede un operatore tv che segue e riprende un militare che fa le ricerche del piccolo nelle campagne di Caronia.

I familiari di Gioele hanno più volte lamentato un ritardo e una mancata accuratezza nelle ricerche. “Queste ricerche sono state un fallimento”, queste le parole di Daniele Mondello nel giorno in cui ha riconosciuto gli indumenti indossati dal figlio Gioele.

Il video