0 Facebook Ricerche di Gioele: “Hanno trovato resti umani e una magliettina” Cronaca 19 Agosto 2020 13:42 Di redazione 1'

Un carabiniere in congedo ha ritrovato, poco fa, resti umani che sembrerebbero essere di un bambino, in una zona a poche centinaia di metri dal traliccio in cui è stato trovato il corpo della madre di Gioele Mondello, Viviana Parisi.

Ricerche di Gioele: “Hanno trovato resti umani e una magliettina”

Sul posto il procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo, la polizia scientifica e i vigili del fuoco del Sapr e il geologo forense incaricato dalla procura. Gli investigatori sottolineano che per capire se si tratti del piccolo Gioele è necessario aspettare il riconoscimento.

Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele ha detto: “Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire”. Con lei c’è anche il fratello, Daniele Mondello, il papà di Gioele, che non parla. È in auto in silenzio in attesa di sviluppi.