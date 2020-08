0 Facebook Jorit incanta con un nuovo murale: Rosa Parks in un’opera di 1500 metri quadri News 19 Agosto 2020 12:38 Di redazione 2'

Jorit torna ad incantare tutti con una nuova opera, questa volta realizzata a Quarto Officina, nella stazione EAV. Si tratta del lavoro più grande mai realizzato dall’artista fino ad ora: una parete di 1500 mq interamente dedicata a Rosa Parks, simbolo per eccellenza dei diritti civili.

Rosa Parks in un’opera di 1500 metri quadri

La Parks divenne famosa per aver rifiutato di cedere il proprio posto in autobus ad un bianco, dando così inizio al boicottaggio dei bus a Montgomery nel 1955.

L’opera è stata annunciata proprio da Jorit sul suo profilo Facebook. “Nel 2005 in questo spiazzale a Quarto Officina ho iniziato a fare Graffiti. Oggi 15 anni dopo ho realizzato il mio più grande dipinto in assoluto: 1.500 metri quadri”. Nella foto pubblicata del murale, appare egli stesso in piccolo: “Ps: (proporzioni). Si, quel puntino nero in alto a destra sono io…”.

L’Azienda EAV ha accettato con entusiasmo

“Quando Jorit ci ha chiesto di fare il suo murales nella officina Eav di Quarto – interviene il presidente Eav Umberto De Gregorio – abbiamo accolto la sua idea con entusiasmo. La speranza è che in questi giorni difficili i più forti si ricordino di cedere il posto ai più deboli. Perché le discriminazioni razziali non sono un ricordo ed i diritti sono per molti ancora solo una bella parola”.