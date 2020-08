0 Facebook Napoli ad agosto si riempe di turisti: è boom nonostante la paura per il Covid Cronaca 18 Agosto 2020 16:40 Di redazione 1'

Napoli registra un boom di turisti nel mese di agosto. Nonostante la paura per il Covid, Napoli resta una meta ambita in questo periodo dell’anno. Nel week end di Ferragosto sono state prenotate circa 4 mila strutture ricettive e ci sono stati 38mila visitatori in città al giorno.

Scondo Confesercenti Aigo si tratta del periodo migliore del 2020. Il centro storico resta il più gettonato dai visitatori, così come la zona di piazza Garibaldi, Toledo e Chiaia.

“Napoli non è più una città fantasma“, ha spiegato Vincenzo Mazza, presidente Confesercenti Aigo. “ Purtroppo, dobbiamo constatare che molte strutture, attività di ristorazione e negozi sono rimasti chiusi. Mentre i servizi di trasporto come tram e bus sono al minimo. Non è così che si accompagna la ripresa”.

Si temevano numeri molto più bassi a causa del Coronaviurs ma la città si conferma una delle mete favorite nei periodi estivi.