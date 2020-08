0 Facebook Doppia fortuna a Napoli: in una ricevitoria due 5 al SuperEnalotto da 23mila euro News 18 Agosto 2020 19:29 Di redazione 1'

La dea bendata bacia Napoli con un colpo doppio. In una ricevitoria due vincite con il SuperEnalotto, nella stessa ricevitoria. Il punto vendita è quello di via Detto Pacifico 40. Lunedì 17 agosto , come riporta agipronews, sono stati centrati due 5 da 23.343,88 euro ciascuno.

Per il prossimo concorso, in programma stasera, il Jackpot metterà invece in palio 27,1 milioni. In Campania il 6 non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia.