0 Facebook Terribile incidente in autostrada verso Napoli, padre e figlio perdono la vita Cronaca 17 Agosto 2020 18:40 Di redazione 1'

Un terribile incidente si è verificato sull’autostrada A1, nel tratto compreso tra Cassino, in provincia di Frosinone e Caianello, in provincia di Caserta, in direzione Napoli.Un bimbo di 10 anni e suo padre sono morti.

Secondo una prima ricostruzione padre e figlio viaggiavano su una moto quando questa si è schiantata contro il guardrail. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire.

Le due vittime risultano residenti nel Salernitano. La società Autostrade rende noto che è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Cassino e Caianello in direzione di Napoli