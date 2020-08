0 Facebook La predica del prete che ha scatenato le polemiche: “Alla faccia della pandemia. Togliete le mascherine” Cronaca 17 Agosto 2020 19:50 Di redazione 2'

Le parole di un parroco di Parete, a Caserta, durante l’omelia, hanno profondamente indignato la cittadinanza. La vicenda è avvenuta all’interno della parrocchia della Santissima Trinità Oblati di San Giuseppe ed è stata ripresa da un video. Nelle immagini, che sono state postate sulla pagina Facebook della parrocchia, si può ascoltare tutta l’omelia del parroco. Il video è poi però è stato rimosso, però si era già diffuso sul web ed è stato ripreso da alcuni portali, tra i quali CasertaNews.

La predica del prete che ha scatenato le polemiche

Il parroco durante la funzione religiosa nella giornata dell’Assunta, ha sminuito la pericolosità del Covid-19, lamentando quanto a causa della Pandemia siano cambiati i modi di vivere. Ad un certo punto ha invitato tutti i fedeli a togliere le mascherine, scatenando un vero e proprio putiferio.

“Dopo l’adorazione ci fermeremo per un momento di fraternità. Sapete perché? C’è troppo isolamento in giro. Bisogna socializzare, sorriderci, conoscerci, alla faccia della pandemia. Ci ha costretti a non abbracciarci, a stare lontani ed avere rapporti virtuali. Invece questa sera possiamo stare insieme” – ha continuato – “Sciogliete il cuore, togliete le mascherine, non c’è più bisogno. Dite al Signore ciò che avete nel vostro cuore.”

Parole pericolose in questo momento in cui i contagi sono risaliti e soprattutto poco rispettose nei confronti delle vittime di Covid, che ci sono state fino ad ora. Un comportamento quello del parroco privo di buonsenso e soprattutto in contrasto con le regole anti-covid.

Tantissime le polemiche, e c’è chi addirittura ha chiesto l’intervento dell’Arcivescovo per sanzionare il parroco.