Scontro auto-camion, madre muore mentre stava andando in vacanza: dolore per Barbara Palumbo Cronaca 16 Agosto 2020

Una donna e’ morta stamane in uno schianto tra un’automobile ed un camion furgone, a Ca’ Noghera, nel veneziano. Nell’incidente, la cui dinamica e’ ancora da accertare, sono rimasti feriti anche il marito della donna, che si trovava con lei nell’autovettura e i due figli, uno con lievi contusioni e un altro ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dolore per la morte di Barbara Palumbo

La vittima era una giovane madre napoletana di 35 anni, Barbara Palumbo. Con la famiglia stava raggiungendo il litorale veneziano per godersi le vacanze. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118, e la polizia locale.

Al momento dell’incidente era stato dato per disperso il cane della vittima, ritrovato poi in un secondo momento. La Polizia locale del Comune di Venezia ha dovuto limitare la zona dell’incidente, il traffico ha subito diversi rallentamenti.