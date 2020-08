0 Facebook Orrenda scoperta in Campania, uomo trovato in strada senza vita Cronaca 16 Agosto 2020 17:00 Di redazione 1'

LA vittima è stata trovata nei pressi del cimitero. Ironia della sorte, un destino tragico quello di un 76enne di Sant’Angelo all’Esca in provincia di Avellino. L’uomo è stato trovato in strada privo di sensi da alcuni passanti.

Dopo la drammatica scoperta, è stato subito lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti i soccorsi. Purtroppo gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la morte potrebbe essere giunta per cause naturali.

Comunità sconvolta dall’accaduto.