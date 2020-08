0 Facebook Si toglie la vita perché la moglie non vuole andare a letto con lui: vedova arrestata News 15 Agosto 2020 16:36 Di redazione 1'

La suocera l’ha denunciata dopo che il figlio, marito della donna, si è tolto la vita impiccandosi. Secondo quanto riportato da Times of India, l’uomo si è suicidato perché la consorte non ha voluto avere rapporti sessuali con lui durante il matrimonio.

In seguito alla denuncia della madre della vittima, la vedova è stata arrestata dalle autorità per istigazione al suicidio. Fa discutere il caso avvenuto in India nella città di Ahmedabad. La coppia era sposata da quasi due anni.

“Una volta sono entrata nella stanza di mio figlio e ho scoperto che lui e mia nuora dormivano in letti separati. Quando ho chiesto a mio figlio, mi ha detto che non avevano rapporti fisici, poiché Geeta aveva promesso che non sarebbe andata a letto con lui“, ha detto la suocera dell’arrestata.