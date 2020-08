0 Facebook Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: “574 nuovi casi e 3 vittime nelle ultime 24 ore” Cronaca 14 Agosto 2020 17:38 Di redazione 1'

Continua a salire la curva dei contagi da Coronavirus in Italia. Secondo i dati diramati dalla Protezione Civile sono 574 i nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 252.809. C’è, dunque, un ulteriore aumento rispetto alla situazione di giovedì in cui erano stati registrati 523 casi.

Bollettino Protezione Civile del 14 agosto

Sono tre, invece, le vittime nelle ultime 24 ore.