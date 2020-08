0 Facebook Dramma a Castelcivita, si tuffa nel fiume e muore: si chiamava Luigi Villani Cronaca 13 Agosto 2020 16:59 Di redazione 1'

Doveva essere un rilassante pomeriggio al fiume per rinfrescarsi dalla calura estiva ma è finito in tragedia. E’ avvenuto a Castelcivita, in provincia di Salerno. Un uomo di 76 anni si è tuffato in acqua ed è stato colto da un malore.

Uomo di 76 anni muore dopo bagno nel fiume

La tragedia è avvenuta davanti ad alcuni parenti con cui stava facendo questa gita estiva. Le persone presenti l’hanno subito soccorso, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castelcevita che hanno avvertito il magistrato di turno. Nessuna autopsia sulla salma della vittima, a ucciderlo probabilmente è stato un arresto cardiocircolatorio. Sotto choc i parenti della vittima che hanno assistito alla sua morte.