Dalla lotta agli sprechi al fotografo da 35mila euro: Di Maio travolto dalle polemiche

Dalla foto al fotografo e le polemiche non si placano, anzi. Prima l’immagine ad una festa che lo ha ripreso senza mascherina e infine lo scoop de La Verità: Luigi Di Maio ha ingaggiato un fotografo personale da 35mila euro lordi l’anno.

Inevitabile la polemica. Ma come, colui che ha fatto del taglio agli sprechi il suo cavallo di battaglia ingaggia per il suo Ministero un professionista super pagato? Eppure c’è già l’agenzia Ansa che ha un accordo con la Farnesina per fotografare Di Maio e collaboratori quando essi lo vogliono.

Il professionista si chiama Roberto Dia e darà, “disponibilità completa in occasione degli eventi istituzionali“, come spiegato a Panorama dallo staff del Ministro degli Esteri. Dia è una vecchia conoscenze del Movimento 5 Stelle avendo già collaborato con i grillini e i Casaleggio’s Boys.