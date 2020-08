0 Facebook Covid, allarme per Maradona: la sorella positiva al virus Calcio Napoli 9 Agosto 2020 12:18 Di redazione 1'

Ore di ansia per Diego Armando Maradona. Una delle sue sorelle, Kitty, è risultata positiva al coronavirus. Essendo un soggetto asintomatico, non ha avuto sintomi e neanche complicazioni. Per ora è in isolamento.

Nonostante la situazione sia sotto controllo per il campione argentino è scattato l’allarme. Considerate le sue condizioni di salute, lo staff di Maradona – attualmente allenatore del Gimnasia La Plata – ha provveduto alla sicurezza del Pide de Oro.

Maradona, come riportato da Il Mattino, non avrebbe avuto contatti recenti con la sorella che si trova ora in Argentina. Però Diego si sottoporrà lo stesso ad un altro esame del tampone per verificare la sua eventuale positività al covid19.