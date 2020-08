0 Facebook Violenza a Napoli, anziana sul bus chiede a due giovanotti di mettere mascherina: schiaffeggiata Cronaca 7 Agosto 2020 13:51 Di redazione 1'

E’ un episodio terribile quello avvenuto su un l’autobus 151 Anm, il mezzo che collega la stazione centrale con piazzale Tecchio. Un’anziana signora aveva chiesto a due ragazzi di indossare la mascherina, sistema di sicurezza per altro obbligatorio sui mezzi pubblici, ed è stata aggredita.

Anziana schiaffeggiata sul 151

La donna aveva chiesto con educazione per la sicurezza di tutti di mettere la mascherina, si era rivolta anche al conducente per avere aiuto. I due ragazzi, secondo quanto raccontato da ladomenicasettimanale.it, prima hanno provato a far scendere la donna, non riuscendoci le hanno dato due schiaffi e sono scappati via.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza per l’anziana signora, che è stata medicata. Per fortuna non ha riportato gravi ferite ma ha avuto un grosso spavento per l’accaduto. E’ questo l’ennesimo episodio di violenza per mano di baby criminali.