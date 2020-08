0 Facebook Coronavirus, la Protezione Civile: “Aumentano ancora i contagi, 552 nuovi casi” Cronaca 7 Agosto 2020 17:18 Di redazione 1'

Non accenna ad arrestarsi la risalita dei contagi in Italia. Il dato di questo venerdì è peggiore di quello di giovedì, secondo i dati divulgati dalla Protezione Civile sono 552 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore contro i 402 di ieri.

Bollettino Coronavirus del 7 agosto

Il totale dei contagi in Italia sale a 249.567. Tre sono invece le vittime. In questa giornata non c’è nessuna regione senza contagi. Il numero degli attualmente positivi sale dunque a quota 12.924.