Malore fatale mentre faceva la spesa. E’ accaduto in un supermercato di Mondragone in via Domiziana. La notizia è stata data da Casertace.it. Un uomo, originario del comune nel Casertano, stava facendo compere quando improvvisamente si è accasciato al suolo.

Uomo muore in un supermercato di Mondragone

Appena i clienti si sono accorti che l’uomo era stato colto da un malore, gli hanno praticato le prime operazioni di soccorso e hanno allertato un’ambulanza. Purtroppo quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Sconvolti i dipendenti e i clienti del supermercato che hanno visto l’uomo morire davanti ai loro occhi. A stroncare la vittima probabilmente un arresto cardiocircolatorio.