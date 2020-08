0 Facebook Dramma in spiaggia, due bimbi annegano: il papà muore per salvarli. La figlia: “Mi ha sorriso, poi ha chiuso gli occhi” Cronaca 5 Agosto 2020 16:07 Di redazione 2'

Dare la vita per gli altri è il gesto più bello che si possa fare. Soprattutto se a farlo è un genitore per i propri figli. Una cosa normale si potrebbe pensare, ma non è sempre così. Eppure il sacrificio è stata l’ultima ‘missione’ di Jonathan Stevens.

Il giovane 36enne era con i figli su una spiaggia di Barmouth in Galles. Con lui c’erano quattro dei suoi figli. In totale, lui e la moglie ne hanno sette. Ad un certo punto due dei bambini sono andati in mare ma le onde li hanno risucchiati a largo.

La corrente era forte e i due ragazzini non riuscivano a rientrare. Così il papà non ci ha pensato due volte e si è tuffato per salvarli. E Jonathan ci è riuscito. Ma lo sforzo è stato talmente enorme che è stato lui a non essere in grado di tornare sulla battigia.

Il giovane papà ha perso la vita dopo essere svenuto mentre i soccorsi stavano arrivando. Questo il dolce e triste ricordo della figlia: “Papà ha aperto gli occhi e mi ha guardato, mentre Joshua, Lacey e Jack, erano già con noi, e mi ha sorriso. Ma un istante dopo, è svenuto e i soccorritori lo hanno portato via. Da allora non ha più riaperto gli occhi“.