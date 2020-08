0 Facebook Incidente ad Atena Lucana, Antonio Zienna muore a 27 anni: lascia moglie e bimbo piccolo Cronaca 4 Agosto 2020 09:42 Di redazione 1'

Incidente mortale ieri sera ad Atena Lucana, in provincia di Salerno sulla Strada Statale 19. Un giovane di 27 anni, a bordo di uno scooter, per dinamiche ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un’auto guidata da una donna.

Il 27enne, Antonio Zienna, e’ morto sul colpo, mentre la donna, rimasta lievemente ferita, e’ stata trasportata dai sanitari del 118 al vicino ospedale di Polla. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare eventuali responsabilità.

La vittima era originaria di Polla, titolare di una nota pescheria, lascia una moglie e un figlio piccolo. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertare il decesso.