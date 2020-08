0 Facebook Ospedali Covid in Campania, indagati un Consigliere e il Presidente della Soresa Politica 3 Agosto 2020 12:10 Di redazione 1'

Il consigliere regionale della Campania Luca Cascone e il presidente della Soresa, la centrale per gli acquisti in sanita’ della Regione, Corrado Cuccurullo sono indagati – secondo quanto riferiscono Il Mattino e la Repubblica Napoli – nell’ambito di un’inchiesta della Procura sulla realizzazione degli ospedali Covid in Campania.

Il fascicolo ipotizza la turbativa d’asta e al centro dell’attenzione dei pm c’e’ il maxi appalto da 18 milioni per la realizzazione dei centri modulari. Gia’ disposti una serie di sequestri e perquisizioni.