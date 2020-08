0 Facebook Rissa a Napoli, calci e pugni sul lungomare: panico e fuga tra i presenti Cronaca 1 Agosto 2020 18:15 Di redazione 1'

Ancora una notte di follia a Pozzuoli. La polizia municipale sta analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per individuare i protagonisti di due risse verificatesi ieri, in tarda serata, nella movida flegrea sul lungomare.

Secondo la prima ricostruzione degli eventi gruppi di giovani hanno iniziato una violenta rissa davanti a tutti lungo via Napoli, scatenando panico e fuga tra i presenti.

I testimoni hanno riferito di aver visto volare anche cocci di vetro. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri che gli agenti della polizia municipale, chiamati dai commercianti della zona.

All’arrivo delle forze dell’ordine però i giovani si erano già dispersi. La polizia municipale questa mattina, oltre ad acquisire i filmati della videosorveglianza comunale, ha fatto richiesta anche delle registrazioni di alcuni negozi della zona.

Sono in corso le indagini per risalire ai colpevoli. I residenti chiedono maggior controllo in questa zona, che soprattutto nel periodo estivo è teatro di scene da far west e disordini.