Dramma nel Casertano, bimbo di 6 anni violentato sessualmente da un 14enne News 1 Agosto 2020

Dramma a Marcianise, nel Casertano, dove un bambino di 6 anni è stato violentato da un 14enne. La vittima, di origini albanesi, così come l’autore del gesto. Ora il bimbo si trova ricoverato presso l’ospedale di Caserta.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due si trovavano nella stessa abitazione quando sarebbero avvenute le violenze. Non è ancora come mai i due stessero insieme in casa.

Il bimbo ha raccontato tutto ai medici

Il piccolo è stato soccorso da un’ambulanza del 118. Il bambino ha raccontato tutto ai medici che hanno verificato se quanto detto fosse realmente accaduto. I carabinieri sono giunti presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, per ascoltare le parole della giovane vittima.

Il caso viene monitorato anche dai servizi sociali del Comune, ma al momento il 14enne non è stato ancora rintracciato: vista la giovane età, non sarebbe imputabile legalmente.