Claudia Gerardelli: la 32enne, scomparsa e poi ritrovata, adesso è in coma

Claudia Gherardelli, la 32enne che qualche giorno fa si era allontanata dalla sua famiglia, a Piazzolla di Nola, è stata ritrovata a Reggio Calabria, priva di conoscenza e in gravi condizioni.

La donna è in coma farmacologico. La vicenda ha ancora molti punti oscuri, non è noto se le fratture che la donna ha riportato siano state provocate da un incidente o da un tentativo di suicidio.

Il ritrovamento

Claudia è stata trovata dopo una lunga ricerca in condizioni gravissime. La ragazza è precipitata da un muro di contenimento alto 12 metri lungo la strada comunale San Sperato Cataforio all’altezza della località San Lorenzello, a Reggio Calabria.

Ieri i carabinieri in tarda serata, hanno ritrovato Claudia e grazie all’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari sono riusciti a salvare la ragazza che è stata poi trasportata in ospedale.

I messaggi dei fratelli di Claudia

Tantissimi i messaggi per la ragazza, che in queste ore hanno invaso il web. Il fratello Pietro Gherardelli, ha invitato tutti a pregare per la sorella:

“Per favore pregate per la mia sorellina Claudia abbiamo bisogno di preghiere da tutti quelli che credono e fiducia nel nostro signore Gesù, sosteniamo tutti insieme con una preghiera al cielo, mia sorella è in sala di rianimazione in coma farmacologico con diverse fratture. Sta lottando fra la vita e la morte. Vi prego solo di donare insieme una preghiera in silenzio. Dio è grande 🙏”.

Anche la sorella, Teresa, su Facebook, invita tutti a pregare per Claudia:

“Per favore, la mia adorata sorellina Claudia Gherardelli, è stata ritrovata ma ha bisogno di preghiere perché é in coma, vi prego nelle vostre preghiere chiedete a Dio che la guarisce da tutti i suoi mali, affinché torni tra noi. È ancora giovane, ha 32 anni ed è una ragazza semplice e dolce ed io la Amo, tutta la sua famiglia la Ama. ❤️ Questo è un appello di aiuto di preghiera, vi prego aiutateci🙏”