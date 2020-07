0 Facebook Coronavirus, negativi i casi nell’ospedale di Pozzuoli: “Il virus non è scomparso, non abbassiamo la guardia” Cronaca 28 Luglio 2020 13:05 Di redazione 2'

Risultati negativi i casi a Pozzuoli, si era parlato di 5 nuovi contagi, l’aveva reso noto con un post su Facebook il sindaco del comune flegreo, Vincenzo Figliolia.

Nuovo mini focolaio a Pozzuoli

“Me ne ha dato notizia l’ASL Napoli 2 Nord. – continua il primo cittadino – Quattro appartengono al mondo ospedaliero. Una di queste persone è domiciliata a Pozzuoli ma non residente. Stanno completando il link epidemiologico di ciascuno di loro”. Poi Figliolia ha ricordato ai cittadini: “Il virus non è scomparso: tutti dobbiamo ricordare di mantenere la distanza, indossare la mascherina e lavare spesso le mani. Più prudenza è necessaria. Non abbassiamo la guardia”.

La comunicazione dell’ospedale Santa Maria delle Grazie

In merito alle notizie di questa mattina circa i cinque nuovi casi di operatori sanitari positivi al Covid19 all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, l’Asl Napoli 2 Nord ha fatto sapere che non si tratta di informazioni fondate. L’unico operatore sanitario del Santa Maria delle Grazie attualmente positivo al Covid19 e’ stato rilevato lo scorso 19 luglio. In questo caso le indagini epidemiologiche starebbero evidenziando la possibilita’ che l’origine del contagio sia da ricondursi al di fuori del contesto ospedaliero. L’Azienda pratica una sorveglianza sanitaria continua a tutti i dipendenti, tale attivita’, allo stato, non ha fatto emergere alcun nuovo caso positivo.