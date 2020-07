0 Facebook Giovane di 21 anni precipita nel vuoto dal Pincio davanti alla fidanzata, lei: “Pensava alla sua ex” Cronaca 27 Luglio 2020 08:37 Di redazione 2'

Dramma nella notte nel cuore di Roma, dove un giovane di 21 anni è precipitato nel vuoto dalla terrazza del Pincio, storico monumento di piazza del Popolo. E’ deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale, il volo di 15 metri gli aveva provocato gravi traumi.

Ragazzo cade nel vuoto dal Pincio

Si chiamava Angel Daneiel Salvador Reyes, italiano di origini peruviane, stava passeggiando con la nuova fidanzata, quando improvvisamente è precipitato nel vuoto. Sotto choc la giovane che era con lui che ha raccontato ai carabinieri come Angel pensasse ancora alla sua ex.

“Pensava e parlava sempre alla sua ex, con la quale si era lasciato da poco tempo. Era ancora molto innamorato di lei. Non se ne era fatto ancora una ragione. Era per lui un pensiero fisso”, questo il racconto della nuova fidanzata con la quale il ragazzo si frequentava da poco. Pare che la coppia stesse parlando proprio di questo prima che Angel cadesse nel vuoto. Adesso i militari dovranno accertare se il giovane stesse alterato per aver assunto alcol o droghe e come sia caduto, se sia trattato di un terribile incidente o di un gesto volontario.