Dramma in Campania, sbanda con la moto e si schianta: Prof. 36enne perde la vita Cronaca 26 Luglio 2020

Una tragedia ha sconvolto l’intera comunità casertana. L’ennesimo incidente che ha causato ancora una morte. Un decesso che ha spezzato la vita di un professore 36enne originario di Santa Maria la Fossa. Il sinistro è avvenuto sulla strada provinciale per Capua.

Come riportato da Teleclub la dinamica del sinistro è ancora incerta. Sembrerebbe che la vittima avrebbe perso il controllo della motocicletta che ha sbandato per poi andare a schiantarsi contro il guardrail. Sul posto sono giunti i soccorsi ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 36enne.

Anche i carabinieri della stazione locale si sono recati sul luogo dell’incidente. I militari hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a ricostruire l’esatta dinamica del tragico sinistro.